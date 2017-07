Windows 10 : Microsoft abandonnera la version 1511 en octobre

Microsoft a annoncé que la version 1511 de Windows 10 ne serait plus soutenue après octobre. Windows 10 Creator Update étant enfin disponible pour tous les utilisateurs, Microsoft a décidé de continuer à prendre en charge les deux dernières versions uniquement.

La version 1511 également appelée November Update avait été lancée en novembre 2015. Celle-ci ne recevra plus de mises à jour de sécurité ni de fonctionnalités après le 10 octobre 2017. Si votre ordinateur est toujours sous cette version, Microsoft recommande vivement de passer à une version plus récente pour des raisons de sécurité. Si la mise à jour n’est pas faite automatiquement, il est possible de le faire manuellement.



Dans la logique des choses, la version 1511 de Windows 10 ne devrait donc plus recevoir de mises à jour après le lancement du Patch Tuesday d’octobre. Toutefois, il n’est pas rare que Microsoft continue de supporter une ancienne version après la date communiquée. La version originelle de l’OS par exemple continue de recevoir des mises à jour alors qu’elle était censée ne plus être prise en charge depuis le mois de mars.



