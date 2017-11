Vespa lancera son premier scooter électrique en 2018 !

L’année dernière, Vespa avait annoncé avoir un scooter électrique en préparation. C’est désormais un projet plus concret puisqu’un lancement en 2018 serait prévu. Depuis un an maintenant, Vespa travaille sur un nouveau scooter 100% électrique. Le constructeur a dévoilé quelques spécificités et a déclaré qu’il serait disponible courant de l’année prochaine.



Baptisé Vespa Elettrica, le scooter est doté de capacités d’accélération semblables à un scooter classique. Il peut atteindre jusqu’à 45 km/h et peut être totalement rechargé en quatre heures à peine. Niveau autonomie, la Vespa Elettrica peut parcourir jusqu’à 100 kilomètres. Sa batterie peut durer dix ans mais verra son efficacité réduire de 80% après 1000 cycles de charge.



En même temps que l’Elettrica, Vespa sortira un modèle hybride baptisé Elettrica X. Ce dernier permet de parcourir deux fois plus de distance avec une seule charge. Les deux scooters devraient être commercialisés l’année prochaine. Vespa n’a pas encore annoncé de date exacte ni les prix de vente.

