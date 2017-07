Vevo lance Watch Party Live : le Twitch des clips vidéo

La plateforme de vidéos musicales vient de lancer un nouveau service baptisé Watch Party Live. Cette nouvelle expérience permet aux artistes de lancer des vidéos live tout en ayant un contact direct avec leurs fans.

Tout comme les joueurs interagissent sur des jeux vidéo sur Twitch, Watch Party Live permettra aux fans et aux artistes d’échanger en direct sur des vidéos musicales. En mars, Vevo avait lancé Watch Party. Les utilisateurs discutaient ensemble de musique tout en ajoutant des chansons et en votant pour celles qu’ils préféraient.

Avec Watch Party Live, Vevo va encore plus loin en impliquant désormais l’artiste. C’est d’ailleurs l’artiste qui tient le rôle de modérateur lors d’une session live. Ce dernier peut manipuler l’écran comme il le désire, contrôler le volume de la vidéo et répondre aux questions des fans.



Kid Ink a été le premier artiste à participer à l’expérience Watch Party Live. D’autres artistes ont déjà confirmé leur participation.



>>>>>>>>> Lire aussi : L'application YouTube se refait une beauté sur Android et iPhone