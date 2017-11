[Promo] Le vidéoprojecteur Viewsonic PPJD7828HDL à 483 €

Si la petite image de votre téléviseur ne vous suffit plus, vous pouvez acquérir sur le site espagnol d'Amazon le vidéoprojecteur Viewsonic PPJD7828HDL à seulement 482,96 € (alors que le même modèle est proposé chez Boulanger à 669 €).



Le Viewsonic PPJD7828HDL est un projecteur équipé d'une puce DLP Full HD (1 920 x 1 080 pixels) qui permet d'obtenir des images de grandes tailles. Ainsi, ces dernières peuvent atteindre jusqu'à 300 pouces de diagonale (environ 100 pouces pour 3 mètres de recul). La luminosité et le contraste annoncés par Viewsonic sont respectivement de 3 200 Lumens Ansi et de 22 000:1.



Il est compatible 3D (avec des lunettes DLP Link) et possède un (petit) zoom optique de 1,3x. La connectique du vidéoprojecteur est composée d'entrées vidéo vidéo composite, VGA et HDMI (x2). Un des deux emplacements HDMI, dissimulé près de la lampe, est alimenté et compatible MHL, afin de pouvoir recevoir un transmetteur sans fil.



Le PPJD7828HDL procure une belle qualité d'affichage, compte tenu de son petit prix. les images sont précises et lumineuses. L'idéal est tout de même de plonger la salle de projection dans l'obscurité afin d'obtenir les meilleurs résultats.





