Plus de 10 000 pub de vieux jeux sont consultables en ligne

Autre époque, autres mœurs. Dans les années 80-90, des publicités complètement décalées envahissaient les magazines de jeux vidéo et les devantures des magasins. Si ces pubs ont aujourd'hui totalement disparu (avec les magazines en question), un site leur offre une seconde jeunesse en les diffusant librement.



S'il est possible de retrouver plusieurs milliers de vieux magazines sur abandonware-magazines.org, il n'existait pas encore de site dédié exclusivement aux publicités que l'on trouvait dans ces mêmes journaux. Enfin si, il y avait bien le site japonais Game Chirashi Collection, mais celui-ci a aujourd'hui disparu. Un passionné a décidé de reprendre le flambeau et propose aujourd'hui une collection de plus de 10 000 publicités issues du monde entier. Le tumblr Video Games Densetsu offre donc 8 grosses archives d'un poids total de 5,68 Go. Celles-ci sont réparties en fonction des marques et des plateformes :

ordinateurs occidentaux (principalement PC), ordinateurs japonais et divers (publicité pour des livres, goodies, tournois, offres d'emploi, etc.)

Microsoft, SNK, NEK et diverses consoles (Atari, Bandai, Epoch, 3DO, etc.)

Nintendo partie 1 (3DS, DS, Famicom, Game Boy, GBA, GBC, GameCube)

Nintendo partie 2 (N64, SFC, Virtual Boy, Wii, WiiU, divers)

Sega partie 1 (Game Gear, Master System, Mega Drive, SG-1000, SC-3000)

Sega partie 2 (32X, Dreamcast, Saturn, Mega-CD, divers)

Sony partie 1 (PS1, PS2)

Sony partie 2 (PS3, PS4, PSP, Vita)

Le nom de chaque page de publicité scannée est également estampillé de son pays d'origine. De quoi vous y retrouver plus facilement si vous ne recherchez que les publicités issues des magazines français, par exemple. Voilà une incroyable chasse au trésor pour les fans de retrogaming, qui partiront en quête des réclames de leurs jeux fétiches. Les autres s'amuseront (ou s’offusqueront) de ces publicités qui fleurent bon la nostalgie et la dérision, à une époque où tout était permis. Pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend sur le site de Video Games Densetsu, voici quelques exemples de publicités que l'on peut y trouver :