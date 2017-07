Virgin se prépare à ses premiers voyages spatiaux en fin d'année

Après trois ans de pause, Virgin Galactic a annoncé ce mercredi sa volonté de lancer de nouveaux essais de vols spatiaux dès le mois de novembre prochain.

Si SpaceX, Blue Origin ou ULA sont actuellement parmi les entreprises les plus à la pointe sur le voyage spatial, Virgin Galactic n’a pas dit son dernier mot. Si elle s’était faite plutôt discrète ses dernières années, l‘entreprise de Richard Branson travaille bel et bien toujours sur un projet de voyage spatial. À l’occasion de l’inauguration de la compagnie australienne Virgin, l’homme d’affaires s’est exprimé sur les projets en cours dans le domaine de l’espace. « Des tests avec moteur sont prévus toutes les trois semaines avec pour objectif de les étendre dans l’espace d’ici novembre ou décembre », rapporte ainsi l’agence Bloomberg. L’objectif serait ainsi d’effectuer les premiers voyages spatiaux avec passagers d’ici la fin de l’année prochaine.

Cela fait bien longtemps que Virgin s’est aligné sur le marché du voyage spatial. L’entreprise était même l’une des premières à annoncer vouloir lancer du tourisme spatial, un secteur désormais envisagé par SpaceX d’Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos. Pour cela, Virgin Galactic peut compter sur son vaisseau VSS Unity. Celui-ci prendra le pas sur le SpaceShipTwo qui avait causé la mort de ses deux passagers en 2014. Suite à cet accident, Virgin avait levé le pied sur ce secteur, laissant le temps à ses concurrents de se développer. « Il y a clairement une demande pour nous trois. On peut décoller en 14 heures, mettre en orbite quelques satellites et revenir. Avec des fusées, les délais sont longs. Elon a de grosses fusées, donc on a un avantage sur eux », a ainsi affirmé Richard Branson.