Hyperloop One devient Virgin Hyperloop One après l’investissement de Richard Branson

Il semble que la start-upHyperloop One vient de trouver un soutien important en la personne de Richard Branson. Ce jeudi 12 octobre, Virgin Group a annoncé avoir investi dans la compagnie qui développe un projet de tunnel à grande vitesse.



Hyperloop One peut désormais compter sur le soutien financier d’un des plus grands entrepreneurs. On ignore encore le montant exact de l’investissement ainsi que les termes exacts du contrat, mais il semble qu’il soit assez important pour que la start-up change son nom en Virgin Hyperloop.



Le PDG de Virgin Group, Richard Branson fait désormais partie du conseil d’administration de la compagnie. Il a d’ailleurs posté une photo de lui en face du fameux tunnel sur son compte Twitter pour annoncer la nouvelle. Il a notamment déclaré qu’il s’agissait du « service ferroviaire le plus révolutionnaire ».



Pour rappel, Elon Musk avait impulsé le projet en 2013 en open source. Devant déjà s’occuper de ses compagnies Tesla et SpaceX, l’entrepreneur avait invité d’autres entreprises à développer le projet. Le tunnel permet de transporter des passagers dans ses capsules à grande vitesse. L’Hyperloop permettrait de faire un Washington - New-York en à peine 29 minutes au lieu de quatre heures en voiture.

