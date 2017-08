Vixen : un film d'animation sur la super-héroïne qui parle aux animaux

Après Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow ou Black Lightining, c’est un nouveau personnage de DC Comics qui arrivera prochainement sur la CW, la superhéroïne Vixen.

En 2015, la chaîne américaine CW lançait une série animée basée sur Vixen, une super-héroïne issue de l’écurie DC Comics et capable de communiquer avec les animaux ou de se transformer. À l’époque, le studio Warner avait produit deux saisons de six épisodes, chacun durant de quatre à sept minutes. Particularité de la série animée, elle n’avait pas été diffusée à la télévision, mais sur CW Seed, le service Internet de la chaîne. Finalement, alors que le dernier épisode a été dévoilé en novembre dernier, la CW a décidé de reprendre ces deux saisons et de les condenser en un long-métrage qui sera diffusé mercredi soir à la télévision.

La chaîne américaine CW est loin d’être totalement novice en termes de super-héros. Comme l’éditeur DC Comics, elle appartient au studio Warner, et a donc diffusé de nombreuses séries de ce genre, qu’il s’agisse de Arrow, de Flash, de Legends of Tomorrow, de Supergirl, ou, lors de la prochaine saison, de Black Lightning. La série Vixen raconte quant à elle comment Mari McCabe, une jeune femme d’Afrique subsaharienne, va découvrir ses nouveaux pouvoirs et communiquer avec les animaux pour venger la mort de ses parents.

Vixen sera diffusé sur la chaîne américaine CW mercredi soir. Aucune diffusion n’est pour l’heure prévue en France.