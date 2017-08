Carcraft : le monde virtuel rempli de voitures autonomes

Pour entrainer ses véhicules à mieux "se" conduire, la compagnie de développement de voitures autonomes du groupe Alphabet vient de créer Carcraft, un monde virtuel inspiré du jeu vidéo RPG World of Warcraft de Blizzard.

Un outil essentiel pour l’aboutissement du projet de Waymo

Selon le magazine The Atlantic, Carcraft se présente comme un moyen d’expérimenter les voitures sans conducteur de l’entreprise Waymo dans les rues « entièrement modélisées » de la ville d’Austin, de Phoenix et de Mountain View, en Amérique, au milieu d’environ 25 000 voitures virtuelles. En 2016, par exemple, ces véhicules ont parcouru environ quatre milliards de kilomètres à travers l’espace virtuel alors que dans le monde réel, les automobiles parcourent environ cinq millions de kilomètres en un an.

« Dans cet espace virtuel, ils (les concepteurs)peuvent se référer aux limites de la vie réelle pour y créer des milliers de variations d’un scénario en particulier, puis y entrainer les voitures numériques », ajoute The Atlantic. Carcraft apparaît ainsi comme un moyen plus facile pour l’entreprise d’avancer son projet.

