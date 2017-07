Les Google Cars peuvent désormais détecter les véhicules d'urgence

Waymo, filiale de Google, continue à développer sa technologie pour les voitures autonomes. La recherche est axée sur le comportement du système face aux véhicules d’urgence et a été menée en collaboration avec les services d'incendie et de police de la ville de Chandler, en Arizona.

La filiale de Google a utilisé une minivan Chrysler Pacifica dotée des derniers capteurs et d’un logiciel de conduite autonome. Contrairement aux composants utilisés pour détecter la distance, les nouveaux capteurs permettent de percevoir les lumières clignotantes, même si elles se trouvent à une grande distance du véhicule. Ils détectent également les bruits de sirènes avec la même efficacité. Ainsi, le logiciel a la possibilité de prévoir l’action à entreprendre face à un véhicule d’urgence. La voiture ralentira et se rangera sur le côté lorsque l’ambulance vient de derrière. Et elle cédera le passage à l’intersection dans d’autres cas.

Enfin, les séries de tests menées à Chander ont permis de recueillir d’importantes informations pour affiner la technologie. À terme, le système devrait gérer efficacement les différences de spécificité entre les véhicules d’urgence.

