Volocopter : Dubaï va accueillir le premier taxi volant et autonome

Tout semble en place pour que le projet de la startup allemande Volocopter se concrétise. La jeune pousse recevra une somme de 25 millions d'euros provenant du constructeur automobile Daimler, de Lukasz Gadowski et d’autres partenaires. Pour rappel, la startup développe un taxi autonome volant depuis 2010. Le prototype ressemble à un petit cockpit d’hélicoptère surmonté de 18 rotors qui rappellent celui d’un drone, mais à grande échelle.

Après un premier vol réussi en avril 2016, la prochaine étape consiste maintenant à fournir Dubaï en modèle fonctionnel dans le cadre d’un partenariat avec l'Autorité des routes et des transports de Dubaï. Le taxi volant, baptisé Volocopter 2X, dispose d’un moteur entièrement électrique qui se recharge en moins de deux heures. En volant à 70 km/h, ses batteries lithium-ion lui permettent de se déplacer sur une distance maximale de 27 km. L’intérieur semble minimaliste puisque le passager et son pilote ne font face qu’à deux écrans, à quatre cadrans et à un joystick dans le petit compartiment.

Le support financier des grands noms comme Daimler témoigne de l’intérêt que suscite le projet de Volocopter. Pour sa part, Dubaï semble trouver une solution au problème de la mobilité urbaine.

