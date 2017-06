Volvo et Autoliv collaborent avec Nvidia sur les voitures autonomes

Volvo et Autoliv s’associent à Nvidia afin de commercialiser des voitures autonomes. Les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à développer des partenariats avec des géants du secteur high-tech dans le but de développer la conduite autonome. La joint-venture créée entre Volvo et Autoliv, baptisée Zenuity, fournira des logiciels de conduite autonome à Volvo. Par ailleurs, la compagnie Autoliv pourra également vendre les logiciels à d’autres constructeurs automobiles.

Zenuity travaille avec Nvidia, qui est plus davantage connu pour ses cartes graphiques que pour ses performances automobiles. L'objectif est d'utiliser l’intelligence artificielle pour que la voiture autonome puisse identifier les objets ou les menaces. Nvidia travaille également avec d’autres constructeurs tels que Toyota, Audi ou Mercedes.



Volvo projette de commercialiser ses voitures autonomes dès 2021.



