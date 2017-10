Dans ce jeu en VR, vous pouvez chasser des pigeons

Le nouveau jeu Pigeon Panic est assez similaire au jeu Pokémon Go. Il propose aux utilisateurs de revivre les années d’enfance où l’on s’amusait à faire peur aux pigeons. L’application utilise l’ARKit d’Apple qui explose avec iOS 11.

Le principe du jeu Pigeon Panic est très simple : rassembler le plus de pigeons pour pouvoir les chasser. L’application propose des pizzas, des beignets et divers aliments au quotidien à disperser sur le sol pour attirer les pigeons virtuels. Le joueur peut ensuite les chasser en entrant tout simplement dans le tas avec son téléphone. Le score augmente par ailleurs en fonction des pigeons réunis, puis chassés.

Le jeu a été développé par le studio londonien Combo qui a publié une annonce sur Twitter lors du lancement de Pigeon Panic. L’application peut être téléchargée via l’App Store d’Apple et elle est uniquement compatible avec l’iOS 11. Pigeon Panic propose une nouvelle expérience AR basée sur l’architecture d’Apple, selon le co-fondateur de Combo Sam Piggott à The Verge. Mais, à la différence des précédentes applications, Pigeon Panic s’adresse à toutes les générations.