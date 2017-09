La VR appliquée au Commodore 64

Un fan de réalité virtuelle et sa fille de 12 ans ont réussi à adapter un casque VR de dix dollars sur un vieux Commodore 64 pour jouer à The Street Defender. Il s’agit d’un bricolage très simple à réaliser, selon une vidéo qu’ils ont posté sur YouTube.

Un projet de bricolage très simple

Le système a été créé par un passionné de bricolage connu sous le nom de code de 64jim64 et sa fille de 12 ans. Un casque VR classique a été modifié pour permettre l’intégration de n’importe quel Smartphone de 5 pouces et une sortie du signal vidéo. Le vieux modèle de PC Commodore 64 a cependant été programmé pour diviser le jeu en deux images côté à côté et donner l’impression d’immersion dans le casque VR. 64jim64 a ainsi réussi à démarrer The Street Defender, un jeu vidéo qu’il a lui-même programmé et mis dans une disquette 5 pouces ¼.

C’est un projet de bricolage très simple à réaliser, selon 64jim64 qui en a dédié une page pour guider ceux qui veulent tenter l’expérience.