Bientôt de la VR en salle grâce à Steven Spielberg et Hans Zimmer

Le géant américain AMC Entertainment et la start-up de Los Angeles Dreamscape Immersive projettent de créer jusqu’à six centres de réalité virtuelle, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, d’ici 2019.

Le premier centre dès 2018

Le projet de Dreamscape Immersive est de combiner l’ « Hyperréalité » de The Void et l’arcade VR d’IMAX. Le premier centre VR de la startup devrait ouvrir ses portes durant les premiers trimestres de l’année prochaine au Westfield Century City Mall, à Los Angeles. Le système utilisé se base sur la technologie développée par la fondation helvétique Artanim depuis 2016.Il intègre des casques VR, des capteurs de mouvement sur les bras et les pieds, des caméras et des ordinateurs portables sur le dos. L’objectif est de permettre à l’individu de plonger dans une expérience immersive et interactive et ce, dans un espace de près de 25 mètres carrés, selon le PDG de Dreamscape Immersive Bruce Vaughn.

Outre l’apport de dix millions de dollars du groupe AMC pour le développement du contenu VR, plusieurs grands noms du cinéma ont également accepté de financer le projet à l’instar du réalisateur Steven Spielberg ou de Walter Parkes. Le compositeur Hans Zimmer et le réalisateur de The Ring, Gore Verbinski, figurent également parmi les acteurs principaux du projet. La VR en salles parviendra-t-elle à faire mieux que la 3D il y a quelques années ? Réponse très bientôt !