Steam prendra en charge la VR dans de très grandes pièces

Valve vient de dévoiler les détails de la prochaine mise à jour de sa technologie de tracking VR, le SteamVR Tracking 2.0. Parmi les nouveautés apportées par la technologie, la performance la plus notable concerne la prise en charge d’une pièce plus spacieuse.

Une performance notable

Le SteamVR Tracking 2.0 prend en charge un espace caverneux de près de cent mètres carrés et le système exige quatre trackers pour fonctionner. Valve tente en effet, depuis plusieurs mois, d’améliorer le système avec de plus en plus de Trackers afin de couvrir un espace plus grand. Aucune date n’a cependant été communiquée sur la disponibilité de la mise à jour. L’année 2018 a toutefois été évoquée dans l’annonce de Valve concernant le lancement du système. Les casques HTC Vive existants sont par ailleurs incompatibles avec le SteamVR Tracking 2.0. Les développeurs peuvent cependant utiliser le Vive à travers un système d’ingénierie qui propose des « Blinkers » (clignotant) au dispositif pour être rétrocompatible.

>>> Lire aussi Oculus dévoile son nouveau casque VR Oculus Go à 199$ seulement

Pour l’instant, les premiers intéressés par cette technologie restent les arcades et autres expériences VR exigeantes. Dans le futur, il pourrait toutefois être possible de disposer d’un système limité par la taille de la pièce, et non par le nombre de Trackers.