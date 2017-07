The Walking Dead : le trailer de la saison 8 vient d'arriver et c'est la guerre !

La très attendue bande-annonce de la nouvelle saison de The Walking Dead vient de tomber. Attention, âmes sensibles s'abstenir, les « camps » s'affrontent de plus en plus durement et les zombis débarquent en masse !



Cinq minutes : c'est le temps que dure la toute première bande-annonce de la saison 8 de The Walking Dead, qui vient d'être présentée durant la San Diego Comic-Con. La SDCC, c'est la grand-messe des séries, du cinéma et des comics aux États-Unis, un événement qu'AMC se devait de ne pas manquer pour relancer l'audience moribonde de sa série.



Le groupe de Rick affronte Negan et sa clique, tandis que les zombis semblent débarquer de nulle part et que leur nombre de plus en plus conséquent. L'apocalypse est proche ? Restez bien jusqu'au bout de la bande-annonce, car les dernières secondes contiennent un indice sur la manière dont évolue la série. La canne que l'on aperçoit en toute fin est en réalité un gros clin d'oeil que celles et ceux qui connaissent la BD originelle comprendront sans aucun problème.



La huitième saison sera diffusée à compter du 22 octobre prochain sur AMC, et dès le lendemain sur OCS Choc en France.

>> Le top 15 des meilleurs jeux de zombies