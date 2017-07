The Walking Dead : la saison 8 débutera le 22 octobre

AMC diffusera le premier épisode de la saison 8 de The Walking Dead le 22 octobre prochain, nous apprend un poster promotionnel de la série.

Cette date devait initialement être repoussée suite à une grève des scénaristes. Ce ne sera finalement pas le cas. En outre, le décès d’un cascadeur (John Bernecker) le 13 juillet dernier sur le tournage de cette huitième saison n’aura pas non plus d’impact sur sa programmation.



On retrouvera donc Rick, Maggie, Negan et leurs comparses d’ici une centaine de jour. Cette nouvelle saison devrait réserver son lot de surprises, le chef des Sauveurs (Negan) ayant lancé « l’heure de la guerre a sonné » lors du dernier épisode de la saison 7. Les groupes d’Alexandria, de la Colline, du Royaume devraient en ce sens s’associer pour mettre à mal l’hégémonie des sanguinaires Sauveurs.



Le Comic-Con de San Francisco venant d’ouvrir ses portes, gageons que les créateurs de la série The Walking Dead ne tarderont pas à diffuser une première bande-annonce de cette saison 8, de quoi alimenter de futures rumeurs sur le déroulé des évènements futurs, comme ce fut le cas pour la saison 7.



Seuls les Américains pourront voir le premier épisode de la saison 8 le 22 octobre prochain. En France, il faudra attendre 24 heures de plus pour qu’il soit diffusé par OCS en VOSTFR.