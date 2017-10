Les supermarchés Walmart testent des robots pour scanner les rayons

Les robots qui scannent les produits sur les étagères des grandes surfaces ont déjà fait leur apparition, mais Walmart va désormais multiplier les tests dans plus de 50 de ses sites, dont la plupart dans l’État américain de l’Arkansas.

Le but de ces robots est de scanner les étagères dans les rayons afin de contrôler les stocks, les prix ou si les produits sont placés aux bons endroits ou égarés. Le but selon Walmart est d’éviter aux employés de tout contrôler en permanence. C’est l’entreprise Bossa Nova Robotics qui fournit ces machines au géant américain de la distribution. Des techniciens seront également sur place pour s’assurer que tout se déroule correctement, bien que ces robots sont censés être totalement autonomes. Grâce en partie à l'imagerie 3D, ils peuvent éviter les obstacles et prendre des notes ou repasser plus tard si leur chemin est encombré ou occupé par des clients.

Walmart Tests Automation to Scan Shelves, Free up Time

Selo Walmart, le but n’est pas de remplacer le travail des employés mais de les aider à être plus productifs. Par exemple, ils ne perdraient pas de temps à vérifier des étagères déjà bien remplies et bien rangées. Au contraire, les robots leur indiqueraient les rayons et étagères qui doivent être rangés ou réapprovisionnés.

Si ces tests s’avèrent concluants et surtout rentables, Walmart pourrait déployer cette innovation dans l’intégralité de ses grandes surfaces.