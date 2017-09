Apple annonce sa Watch Series 3 : la montre connectée devient autonome en 4G

Fraîchement présentée, la Watch Series 3 est la première montre connectée d’Apple totalement autonome. Embarquant une puce 4G, elle s’affranchit enfin de l’iPhone. Désormais l'Apple Watch sera utilisable sans iPhone, quel que soit l'application souhaitée. Apple positionne de plus en plus sa montre comme un accessoire de sport, de santé et de bien-être. A tel point qu’au cours du keynote, la Watch a été présentée comme le cardio-fréquencemètre le plus utilisé au monde.

Apple ne touche pas au design de sa montre qui est encore disponible en deux tailles : 38 mm (272 x 340 pixels) ou 42 mm (312 x 390 pixels). Elle demeure rectangulaire, sa couronne multifonctions trônant toujours sur son côté droit. Seul élément distinctif, la finition rouge de ce bouton, une coquetterie qui permet en un coup d’oeil de repérer une Watch Series 3.

Autonome, elle embarque non pas un emplacement SIM, mais une puce 4G à laquelle il faut adjoindre un forfait afin de disposer de la voix et de la data sur la montre. Reste à voir si les opérateurs accepteront de dupliquer un forfait déjà existant sur la montre. Le reste de la connectivité de la Watch Series 3 est classique avec un GPS, du NFC, du Wifi et du Bluetooth. Ses capteurs comprennent un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de fréquence cardiaque. Un micro et un haut-parleur sont également installés dans la montre. Waterproof, elle peut être utilisée jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Les améliorations logicielles

Le capteur cardiaque est mis à contribution. Il est maintenant capable de détecter un rythme anormalement élevé et vous prévenir. Il pourra aussi fournir un historique quotidien du rythme cardiaque.

L'autre nouveauté majeure est dévolue à Siri qui peut maintenant parler sur la Watch, comme sur un iPhone.



L'Apple Watch Series 3 sera à réserver dès le 15 septembre pour une disponibilité le 22 septembre. Elle sera vendue à 329$ (sans 4G) et 399$ en 4G. En France, c'est Orange qui accompagnera le lancement de l'Apple Watch Series 3.