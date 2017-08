Watch : Facebook concurrence YouTube et lance son propre service de vidéo

Facebook vient d’annoncer le lancement de Watch, une nouvelle plateforme dédiée aux vidéos. Grâce à Watch, les utilisateurs pourront non seulement visionner des vidéos, mais également s’abonner et en créer. Avec ce nouveau service, Facebook s’attaque directement à YouTube.



Les utilisateurs Facebook sont de plus en plus nombreux à publier et à partager des vidéos. La vidéo est devenue le principal format sur le réseau social devant la photo. Facebook, qui a réalisé le potentiel du format vidéo, a d’ailleurs ajouté plusieurs fonctionnalités ces dernières années pour encourager ses internautes à produire des lives.



Cette fois, le réseau social semble vouloir aller encore plus loin en créant une plateforme totalement dédiée aux vidéos. Les utilisateurs pourront visionner des vidéos, créer des playlists et s’abonner à des chaînes comme sur YouTube. Une version mobile et une version desktop sont prévues. Facebook compte également lancer une application pour ses Apple TV.



Grâce à Watch, Facebook espère encourager le développement de véritables communautés. Les utilisateurs pourront réagir et commenter les vidéos. Des conversations groupées seront également possibles. Tout comme pour YouTube, Facebook compte bien attirer les créateurs de vidéos qui pourront profiter de son importante plateforme, mais qui pourront également avoir une nouvelle source de revenus.



Facebook ne donne pas de date en ce qui concerne le lancement de sa nouvelle plateforme. D’après les rumeurs, Watch devrait sortir le 28 août prochain avec 40 premières vidéos.

