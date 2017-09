Watchmen : le créateur de Lost tease sa nouvelle série

Ça y est : la série Watchmen entame sa préproduction. Damon Lindelof, qui scénarise et produit la nouvelle série HBO, vient de teaser le lancement de celle-ci via un visuel posté sur Instagram.



Sur la photo ci-dessous et postée par Damon Lindelof (Prometheus, Star Trek Into Darkness, Tomorrowland), on peut reconnaître une statue du Hibou, l'un des protagonistes des Watchmen. Posée sur une table, celle-ci est entourée d'exemplaires de ce qui est probablement le script de la série. En guise de commentaire, Damon Lindelof a simplement posté le message « Day One » (Jour Un). La préproduction de la série est donc lancée, c'est une certitude.



La série est produite et réalisée par HBO, mais n'a pas encore de casting ni de date de tournage. On sait pour l'instant, qu'avec Damon Lindelof, extrêmement bien rodée au jeu des séries TV (Lost, The Leftovers), Watchmen devrait être l'un des plus gros événements télévisuels de ces prochaines années. Le scénariste a révélé l'été dernier que la série ne serait pas un copier-coller des comics ou du film sorti en 2009, et pourrait donc prendre quelques libertés par rapport à l'histoire originelle. Les fans purs et durs d'Allan Moore et Dave Gibbons, respectivement scénariste et dessinateur des comics publiés entre 1986 et 1987, grincent déjà des dents, c'est sûr.