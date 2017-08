watchOS 4 : une septième beta pour la route

Apple vient tout juste de déployer la septième beta de watchOS 4. Cette nouvelle version beta est uniquement disponible aux développeurs et possède comme numéro de build : 15R5365a. Cette nouvelle beta du système d’exploitation pour l’Apple Watch arrive également avec la septième beta d’iOS 11, de tvOS 11 et de macOS High Sierra. Les développeurs peuvent télécharger cette nouvelle version depuis l’application Apple Watch sur l’iPhone.



La dernière beta de whatchOS 4 est disponible aux développeurs pour le moment sur toutes les montres connectées de la marque à la pomme. watchOS 4 apporte de nouveaux modèles de cadrans, Apple News, le paiement via Apple Pay Cash, etc. Les applications promettent d'être plus complètes et une option lampe de poche est également prévue.

