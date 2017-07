Westworld : le nouveau trailer annonce une saison 2 encore plus sanglante

On le sait depuis quelques mois déjà : Westworld va avoir droit à une seconde saison. Mais puisqu'il va falloir attendre un bon moment avant de la découvrir, HBO nous offre une première bande-annonce histoire de nous faire patienter (et languir ?) jusque là.



Sur fond de I've gotta be me de Sammy Davis Jr, la bande-annonce de la saison 2 de Westworld enchaîne des plans tous plus sanglants les uns que les autres. Les robots, source principale des attractions du monde de Westworld, sont donc bien décidés à mener bataille, comme le laissait présager leur acte de rébellion dans le dernier épisode de la première saison. La bande-annonce semble d'ailleurs faire directement suite aux événements survenus à la fin de la première saison : on y voit notamment le QG de Westworld totalement dévasté, les employés tués par les robots gisent encore à même le sol. Dans un autre plan, on peut apercevoir un tigre, lui aussi assassiné et gisant par terre, près d'un point d'eau. La dernière séquence nous montre un Ed Harris au visage tuméfié et ensanglanté, ce qui semble le faire sourire.



Bref, cette nouvelle saison s'annonce encore plus meurtrière que la première. En revanche, il faudra se montrer patient pour la découvrir complètement, puisque la diffusion de la série n'est pas prévue avant 2018 sur HBO et sur OCS.





