Whatsapp s’inspire d’Apple pour ses nouveaux emojis

Aujourd’hui, l’application de messagerie Whatsapp vient de déployer sa dernière version bêta sur Android. Cette nouvelle version apporte quelques changements notamment l’intégration d’une série de nouveaux emojis qui nous sont familiers.



Les utilisateurs d’iOS seront les premiers à s’en rendre compte. Les nouveaux emojis de Whatsapp sont fortement inspirés de ceux d’Apple. En effet, au premier abord il est possible de confondre les deux. Entre les emojis d’Apple et les emojis de Whatsap, les différences sont minimes et subtiles.



Alors pourquoi Whatsapp lance-t-il des emojis aussi proches de ceux d’Apple ? Historiquement, l’application de messagerie utilise les emojis d’Apple sur Android et iOS depuis très longtemps. Il est donc normal que Whatsapp continue de s’en inspirer.



La nouvelle version bêta de Whatsapp est disponible dès à présent sur Android. Les nouveaux emojis devraient également débarquer sur la versioniOS mais aucune date n’a encore été communiquée.

