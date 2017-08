Whatsapp ajoute de la couleur à vos statuts

Après Facebook, Whatsapp propose également d’apporter de la couleur à vos statuts. La filiale de Facebook vient de lancer une dernière mise à jour de son application pour smartphone qui introduit la fonctionnalité « statut ». Les utilisateurs de Whatsapp pourront désormais personnaliser leurs statuts en fonction de leur humeur. Tout comme sur Facebook, ils pourront modifier la couleur d’arrière-plan et pourront modifier la police du texte. De plus, il est intéressant d’ajouter qu’il est également possible d’ajouter des emojis et d’inclure des liens dans ses statuts.



La nouvelle fonctionnalité permet de donner plus de visibilité dans la liste de contacts et de tenir informés ses amis de son actualité. Elle permet également à Whatsapp qui comptabilise déjà 1 milliard d’utilisateurs actifs d’attirer encore plus d’utilisateurs notamment les jeunes. La nouvelle version est disponible dès à présent sur iOS et Android. Les utilisateurs pourront uniquement voir les statuts de couleur sur la version web.

