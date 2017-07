Whatsapp est partiellement bloqué en Chine

Les utilisateurs chinois rencontrent actuellement quelques difficultés avec Whatsapp. L’application serait partiellement bloquée dans tout le pays. D’après certaines sources, le gouvernement chinois lui-même serait derrière cette censure. Depuis quelque temps, les utilisateurs chinois se voient dans l’incapacité d’envoyer des photos ou des vidéos via Whatsapp. Certains sont même incapables d’envoyer des messages écrits.

D’après le New York Times, le blocage partiel de l’application de messagerie aurait été décidé par le gouvernement chinois. En effet, les conversations Whatsapp sont chiffrées de bout en bout, ce qui empêcherait le gouvernement d’y avoir accès.

On ignore pour l’instant si le blocage partiel pourrait se transformer en un blocage total. Si c’est le cas, Whatsapp viendrait s’ajouter à une longue liste de sites bloqués en Chine. La censure se fait de plus en plus importante dans le pays communiste où de grands sites web se sont vus refuser l’accès ces derniers mois. Si Whatsapp était définitivement bloqué, cela ferait le bonheur de son concurrent chinois WeChat.



