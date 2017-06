Whatsapp est devenu l’une des principales sources d’actualité dans plusieurs pays

Whatsapp qui est à la base une application de messagerie instantanée est en train de devenir l’une des principales sources d’actualité dans plusieurs pays. Une étude a en effet montré que de plus en plus d’utilisateurs s’appuient sur l’application pour s’informer.

Whatsapp est une application très populaire ou les utilisateurs à travers le monde restent en contact. Toutefois, depuis quelques années, la messagerie instantanée tend à changer d’utilité. Une étude menée par Reuters Institue démontre que l’application devient une source d’actualité dans certains pays.

D’après l’enquête, 15% des 71 805 personnes interrogées dans 36 pays reconnaissent utiliser Whatsapp comme source d’informations. Ce pourcentage est d’autant plus fort lorsque l’on regarde chaque pays de manière isolée. Par exemple, 51% des personnes interrogées en Malaisie et 46% au Brésil consultent Whatsapp pour s’informer.



Si ces chiffres restent éloignés de ceux de Facebook ( 47% des utilisateurs s’informent via Facebook), il est en continuelle progression. Depuis le scandale des fausses informations, les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à s’appuyer sur Whatsapp au détriment de Facebook.



