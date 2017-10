WhatsApp permet enfin de vraiment supprimer des messages

S’il était déjà possible de supprimer des messages sur WhatsApp, l’application de messagerie a renforcé cette fonctionnalité comme elle l’a annoncé ce week-end.

Sur WhatsApp, les utilisateurs peuvent simplement supprimer des messages en les sélectionnant puis en appuyant sur l’icône de la corbeille. Si la manœuvre paraît plutôt simple d’utilisation, c’est parce que cette suppression n’est que partielle. Le message ne sera ainsi supprimé que sur votre smartphone, et non pas sur celui de la ou des personnes avec qui vous conversez. Du moins jusqu’à maintenant.

Comme l’a repéré le site américain The Next Web, WhatsApp a en effet ajouté une fonctionnalité permettant de supprimer un message « pour tout le monde ». Cette fonction s’affichera après avoir sélectionné le message dans la conversation, puis appuyé sur l’icône de la corbeille. Un message s’affiche alors demandant si vous souhaitez supprimer le message pour tout le monde ou juste pour vous. Attention néanmoins, pour que cette suppression fonctionne, il faut que tous les participants à la conversation utilisent la dernière version de WhatsApp. Par ailleurs, contrairement à la suppression simple, la suppression pour tous remplace le message dans la conversation, indiquant « Ce message a été supprimé ». Enfin, la suppression d’un message pour tous les membres de la discussion n’est possible que dans les sept minutes après son envoi, après quoi il sera bloqué et ne pourra plus être supprimé.

La fonctionnalité de suppression des messages sur WhatsApp est actuellement en cours de déploiement. Elle devrait être prochainement disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messagerie, sur Android comme sur iPhone.