Lenny4 Plus, Sunny2 Plus : Wiko présente ses nouveaux smartphones pas cher

Le Wiko Sunny2 Plus, à gauche, et le Wiko Lenny4 Plus, à droite

Après une gamme de smartphones présentés en février dernier lors du Mobile World Congress, Wiko accélère le pas et a dévoilé cette semaine deux nouveaux modèles, les Wiko Sunny2 Plus et Wiko Lenny4 Plus.

Comme leurs noms l’indiquent, ces deux smartphones succèdent aux gammes Sunny et Lenny de Wiko et se veulent des smartphones d’entrée de gamme, tous deux commercialisés à moins de 100 euros. Ainsi, le nouveau Sunny2 Plus est équipé d’un écran de 5 pouces affichant une définition de 480 pixels par 854, de 1 Go de mémoire vive et 8 Go de stockage, extensible grâce à un port microSD. Le smartphone est par ailleurs alimenté par un processeur Cortex A7 quad-core cadencé à 1,3 GHz, une batterie de 2000 mAh et permet de prendre des clichés de 5 mégapixels grâce à son capteur photo arrière.

De son côté, le Wiko Lenny4 Plus se veut légèrement plus haut de gamme. Il propose en effet un écran de 5,5 pouces de 1280 pixels par 720, toujours 1 Go de RAM, mais 16 Go de stockage. On y retrouvera par ailleurs une batterie de 2500 mAh ainsi que le même processeur quad-core Cortex A7 cadencé à 1,3 GHz. Du côté de la photo, c’est un capteur de 8 mégapixels qui équipe cette fois le Lenny4 Plus.



Wiko Sunny2 Plus

Wiko Lenny4 Plus

Écran

5 pouces (854 x 480)

5,5 pouces (1280 x 720)

Mémoire

8 Go / 1 Go

16 Go / 1 Go

Processeur

Cortex A7 quad-core 1,3 GHz

Cortex A7 quad-core 1,3 GHz

Batterie

2000 mAh

2700 mAh

Capteur photo

5 MP / 2 MP

8 MP / 5 MP

Prix

69,99 euros

99,99 euros



Le Wiko Sunny2 Plus sera disponible à 70 euros à compter du 9 octobre, tandis que le Wiko Lenny4 Plus sera commercialisé à la même date, mais au prix de 100 euros.