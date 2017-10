Marvel officialise Wilson Fisk dans la saison 3 de Daredevil

Si Wilson Fisk tenait le rôle du grand méchant dans la première saison de Daredevil, son rôle était clairement diminué dans la deuxième (et pour cause, puisque Daredevil l'avait jeté en prison à la fin de la première saison). Marvel vient d'officialiser son grand retour dans la troisième saison.



Marvel Television et Netflix viennent d'annoncer la présence de Vincent D’Onofrio au casting de la troisième saison de Daredevil. L'acteur y reprendra son rôle de Wilson Fisk, « le puissant homme d'affaires dont l'intérêt pour l'avenir de Hell's Kitchen le met en conflit avec l'avocat Matt Murdock et son alter ego Daredevil. »



Le Caïd sera-t-il de nouveau le grand vilain de l'histoire ? On l'ignore pour l'instant. Au casting de cette nouvelle saison, on retrouvera également Charlie Cox (Matt Murdock / Dardevil), Deborah Ann Woll (Karen Page) et Elden Henson (Foggy Nelson). Quant au scénariste et producteur exécutif, il s'agit d'Erik Oleson, qui a récemment travaillé sur Man In The High Castle (l'une des séries les plus plébiscitées d'Amazon).



La nouvelle saison de Daredevil sera diffusée en intégralité en 2018 sur Netflix. Le diffuseur américain a également programmé deux autres séries Marvel la même année : Jessica Jones saison 2 et Luke Cage saison 2.