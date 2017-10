Windows 10 Fall Creators Update : comment corriger le bug des applications manquantes

Lors de la diffusion de la nouvelle version de Windows 10, la Fall Creators Update, bon nombre d'utilisateurs ont constaté un gros problème avec les applications censées être livrées avec le système d'application. Celles-ci sont tout bonnement absentes de l'OS, même si leur icône apparaît dans le menu Applications du module Paramètres.



La Fall Creators Update de Windows 10 souffre d'un petit problème qui affecte les applications qui devraient être installées lors de la mise à jour du système d'exploitation. En attendant qu'une update de l'OS résolve le problème, voici la marche à suivre pour retrouver les applications en question. Bonne chance à celles et ceux qui tenteront l'expérience, car même Microsoft reconnaît que la marche à suivre ne fonctionne pas à tous les coups :

1. Réparer ou réinitialiser les applications manquantes

Rendez-vous le module Paramètres et cliquez sur Applications Une fois ouverte la fonction Applications et fonctionnalités, trouvez les applications manquantes. Cliquez sur l'une d'entre elles et sélectionnez la fonction Options avancées (si disponible) Si une fonction de réparation apparaît, cliquez dessus. Si cette option n'est pas disponible, ou si la fonction de réparation n'a pas résolu le problème, cliquez sur la fonction Réinitialiser. Gardez en tête que cela aura pour effet de vous faire perdre toutes les données relatives à l'application en question Après avoir réparé ou réinitialiser l'application, celle-ci doit apparaître dans la liste des applications et peut être alors épinglée au menu Démarrer.

2. Désinstaller ou réinstaller les applications manquantes

Ouvrez le module Paramètres et rendez-vous sur Applications Dans la fonction Applications et fonctionnalités, repérez les applications manquantes. Cliquez sur l'une d'entre elles et optez pour la fonction Désinstaller Ouvrez le Windows Store et recherchez l'application que vous venez de désinstaller. Réinstallez-la afin, afin de la retrouver dans la liste des applications disponibles sur votre PC et pouvoir l'épingler au menu Démarrer.

3. Réenregistrer les applications manquantes à l'aide de PowerShell

Si beaucoup trop d'applications sont manquantes sur votre PC, vous pouvez également utiliser les commandes du PowerShell pour automatiser leur restauration. En revanche, notez que si les opérations 1 et 2 n'ont pas fonctionnalité, l'usage des commandes du PowerShell n'auront pas plus d'effet.

Dans la barre de recherche de Cortana, entrez le terme PowerShell. Cliquez dessus à l'aide du bouton droit de la souris, et sélectionnez l'option Exécuter en tant qu'administrateur.

Dans la fenêtre qui se présente, entre les commandes suivantes :

reg delete “HKCUSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionTileDataModelMigrationTileStore” /va /f get-appxpackage -packageType bundle |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + "appxmetadataappxbundlemanifest.xml")} $bundlefamilies = (get-appxpackage -packagetype Bundle).packagefamilyname get-appxpackage -packagetype main |? {-not ($bundlefamilies -contains $_.packagefamilyname)} |% {add-appxpackage -register -disabledevelopmentmode ($_.installlocation + "appxmanifest.xml")}

Notez enfin que toutes ces démarches ne sont pas susceptibles de résoudre tous les problèmes : certaines applications reviennent à l'état normal, quand d'autres ne réapparaissent toujours pas. Dans ce cas, il va vous falloir être patient et attendre que Microsoft publie un correctif définitif par l'intermédiaire du Windows Update.