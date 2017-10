Windows 10 : Microsoft dévoile un peu plus sa nouvelle fonction « Timeline »

Windows 10 ne cesse de s'améliorer de release en release. En atteste la fonctionnalité baptisée « Timeline », qui permet de retrouver un historique de l'activité effectuée sur un PC de manière visuelle. Microsoft vient de dévoiler de nouvelles captures de cette option, qui sera incluse dans l'édition 17005 de Windows 10.



C'est Kevin Gallo, directeur et développeur de Windows, qui a fait la démonstration de la fonctionnalité Timeline lors du Windows Developer Day qui s'est tenu hier. En un clin d’œil, cette fonction permet de revoir toute l'activité réalisée par l'utilisateur. Des petites vignettes proposent de voir quelles applications ont été ouvertes jour par jour, un peu à la manière de l'application Photos qui classe tous les clichés par date de prise de vue de haut en bas, du plus récent au plus ancien. Comme le montrent les captures ci-dessus et ci-dessous, cette fonctionnalité sera accessible depuis un bouton de la Barre des tâches de Windows. Enfin, grâce à un autre petit bouton, on pourra lancer une recherche parmi toutes les applications lancées.



La Fall Update de Windows 10 (alias RedStone 3), qui sort dans quelques jours, n'inclura pas cette fonctionnalité. Il faudra attendre l'édition RedStone 4 pour en profiter, laquelle ne pointera pas le bout de son nez avant 2018. Mais, en toute logique, une première bêta de cette RedStone 4 devant être diffusée quelques jours après la Fall Update de la semaine prochaine : celles et ceux qui sont inscrit au programme Windows Insider devraient donc pouvoir la tester avant la fin du mois.



>> Windows 10 : le top des trucs et astuces