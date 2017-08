On peut maintenant installer Windows 10 S sur n’importe quel PC

Jusqu’à présent, Windows 10 S était principalement disponible sur les Surface Laptop. Mais depuis hier, presque n’importe qui peut désormais l'installer sur son PC.



Microsoft avait officiellement présenté Windows 10 S en mai dernier lors d’une conférence sur l’éducation. Pour mémoire, Windows 10 S est un système d’exploitation qui est uniquement compatible avec les applications du Windows Store. Cela signifie qu’un utilisateur ne peut pas installer un logiciel classique Win32 récupéré sur le Web, mais doit se tourner du côté du Windows Store pour télécharger des applications. Cette limite permet de simplifier la plateforme qui est désormais plus accès sur l’éducation, tout en offrant davantage de sécurité.



Depuis une semaine, les ISO de Windows 10 S sont accessibles aux abonnés MSDN (la souscription à un tel service coûte de 460 à 2540 euros/an). Bonne nouvelle : Microsoft vient de les rendre publiques à tout un chacun, à condition de posséder une version légale de Windows 10 Pro, Education, Pro Education on Entreprise. Une fois Windows 10 S installé, notez enfin qu'il sera plus compliqué de revenir à la version précédente de l'OS en suivant la procédure indiquée sur le site de Microsoft, celle-ci étant destinée aux appareils Surface.



>>> Lire aussi : Windows 10 : la fonctionnalité "Continuer sur PC" arrive aussi sur iPhone