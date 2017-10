Windows 10 : la Fall Creators Update n'aime pas les tricheurs

Sortie il y a quelques jours, la Fall Creators Update de Windows 10 intègre plusieurs nouveautés intéressantes, comme le tant-attendu tant Fluent Design (partiellement intégré à l'OS), un meilleur niveau de sécurité, un accès à OneDrive amélioré ou encore quelques innovations liées à Microsoft Edge. Mais il y a une nouveauté sur laquelle Microsoft n'avait pas encore communiqué, et que l'entreprise de Redmond vient seulement de dévoiler : un système anti-triche dans les jeux vidéo.



Baptisée TruePlay, cette fonction s'exécute dans un « processus protégé » : concrètement, elle interdit aux éventuels tricheurs d'accéder au code du jeu. La Fall Creators Update dispose également d'un service qui surveille les sessions de jeu et enregistre toute tentative de triche en cours de partie. TruePlay recueille des données et génère une alerte dès qu'il soupçonne un comportement suspect de la part du joueur. Si le système détecte une tentative de triche, ces données sont ensuite envoyées aux développeurs du jeu.



Les développeurs peuvent à loisir inclure ou exclure de TruePlay certains modes de jeu. Il leur est par exemple possible de faire en sorte qu'aucune information ne soit remontée en mode solo, et faire en sorte que le système de Microsoft se concentre sur le mode multijoueur. L'utilisateur pourra alors se voir interdire l'accès à une partie en réseau, mais pourra éventuellement continuer à jouer en solo.



Windows 10 signera-t-il la fin des cheats à outrance en ligne ? Le mode TruePlay est d'ores et déjà intégré (sous forme d'une API) aux applications UWP de Windows 10. On ignore cependant quels sont les titres déjà concernés par cette nouvelle fonctionnalité.