Windows 10 : la CNIL retire ses plaintes

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) vient d’annoncer qu’elle clôturait sa procédure de mise en demeure adressée à Microsoft. Ouverte il y a un tout juste an, cette procédure demandait à l’éditeur de Windows 10 de conformer son système d’exploitation à ses règles concernant la vie privée des utilisateurs.

« La réponse de la société a permis de considérer que les manquements avaient cessé », explique la CNIL dans un communiqué. « La société a pris des mesures afin de se mettre en conformité avec les injonctions de la mise en demeure ». La mise en demeure émise l’an dernier nommait trois points de Windows 10 qui contrevenaient à la loi Informatique et Libertés selon la CNIL : une collecte non pertinente ou excessive des données, une absence de consentement des personnes et un défaut de sécurité.