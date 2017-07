Cet émulateur de Windows 95 vous fait travailler en jouant (ou l'inverse)

Ah, quelle belle époque que celle de Windows 95, avec ses fenêtres grises, ses fonds d'écran chargés, ses petits "bips" à chaque action, ses logiciels de bureautique tous plus austères les uns que les autres ! Si vous souhaitez revivre l'espace d'un instant cette période, un designeur vient de mettre en ligne un drôle d'émulateur.



It Is As If You Were Doing Work vous propose donc de retrouver l'ambiance si particulière de Windows 95. Mais là où les autres émulateurs en ligne vous permettent surtout de jouer aux grands hits de l'époque, celui-ci vous offre surtout le loisir de... travailler ! Commencez par vous identifier, vous devrez ensuite écrire un mail de 300 caractères, répondre quelques questions à l'écran, cliquer ici et là pour fermer des boîtes de dialogue qui viennent vous rappeler à l'ordre. Plus vous vous activerez, plus vous gagnerez de points. Fort heureusement, des petits temps de pause vous seront accordés de temps à autre, mais pas trop non...



L'émulateur (peut-on d'ailleurs réellement parler d'émulateur ?) ne sert pas à grand-chose, mais il est en fait l’œuvre d'un professeur de design, Pippin Bar. L'objectif est en fait d'imaginer un futur dans lequel l'automatisation a détruit nos emplois actuels. Le message est-il passé ? Essayez et vous verrez bien ce qu'il en ressort.

