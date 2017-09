Microsoft renomme son Windows Store en... Microsoft Store

Le Windows Store vit-il ses derniers instants ? Les informations relayées par les membres du programme Insider de Microsoft semblent le confirmer. Les changements les plus notables portent cependant sur le nom et le logo du magasin d’application, pour l’instant.

Une mise à jour Windows 10 Release Preview apporte un changement notable à Windows Store, selon les testeurs du fabricant d’applications. La boutique de vente d’applications de Microsoft vient en effet d’être rebaptisée Microsoft Store et se présente avec un tout nouveau logo. L’icône de la barre de tâches utilisées par la boutique apparaît désormais avec un sac qui porte le logo de Microsoft.

La firme de Redmond n’a cependant pas encore officialisé la mise à jour malgré l’identité du nouveau nom du magasin d’application de Microsoft et celui des magasins de détail de l’entreprise. À la différence de Windows Store, Microsoft Store ne permet toutefois pas aux utilisateurs d’acheter des appareils Microsoft tels que des Surfaces ou des Xbox, pour l’instant. Plus de produits et d’applications devront probablement arriver dans le magasin rebaptisé dans les prochains jours.

