Windows 10 : quoi de neuf dans la Fall Creators Update ?

Comme prévu, la nouvelle version de Windows 10 est de sortie. Baptisée Fall Creators Update, celle-ci voit l'introduction de nombreuses nouveautés : environnement Fluent Design (en partie seulement, car non finalisé), améliorations notables de Microsoft Edge, tableau d'émojis, synchronisation avec les smartphones Android, gestion des vidéos HDR... Pour vous aider à vous y retrouver parmi toutes les innovations que compte la nouvelle édition de Windows 10, nous avons fait le point et avons retenu les plus importantes. Innovations que nous vous présentons donc dans notre dossier du jour.

Windows 10 Fall Creators Update : le point sur toutes les nouveautés