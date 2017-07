Windows 10 : Microsoft lâche les processeurs Atom

C'est la fin des haricots pour les processeurs Atom. Lancés en 2008, ces petits CPU bon marché et peu gourmands en énergie ne sont plus pris en charge par la dernière version de Windows 10.



Il y a quelques jours, ZDNet rapportait que la Creators Update de Windows 10 refusait de s'installer sur les ordinateurs à base de processeur Atom. L'information vient d'être confirmée par Microsoft auprès de The Verge : il est donc impossible de mettre à jour les PC vers Windows 10 Creators Update. « Ils nécessitent une prise en charge matérielle supplémentaire, afin de fournir la meilleure expérience possible avec la dernière mise à jour de Windows 10, la Creators Update », déclare un porte-parole de Microsoft. « Ces systèmes ne sont plus pris en charge par Intel (fin de la prise en charge interactive) et, sans le support nécessaire du pilote, ils peuvent être incapables de migrer vers Windows 10 Creators Update sans impact potentiel sur les performances. »



La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que les processeurs Atom pourront toujours bénéficier de l'Anniversary Update de Windows 10, laquelle est sortie l'année dernière. Ils ne profiteront d'aucune nouvelle fonctionnalité, mais des patchs de sécurité continueront à être déployés sur cette version du système d'exploitation jusqu'en janvier 2023. Ce qui leur laisse un joli sursis, finalement.