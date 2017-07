Wonder Woman II, c'est confirmé !

Un peu moins de deux mois après la sortie de Wonder Woman au cinéma, le deuxième volet est confirmé. À l’occasion du Comic-Con qui a eu lieu ce week-end à San Diego, Warner Bros a confirmé que Wonder Woman II était bien prévu. Les studios ont notamment diffusé au public une mini bande-annonce.

Après le succès de Wonder Woman, il était presque évident que les studios Warner Bros allaient prévoir un deuxième volet. Le film a jusqu’ici rapporté plus de 341 millions d’euros et se classe à la sixième position parmi les films ayant fait le plus de recettes cette année.



Wonder Woman II fera partie des huit prochains films de l’univers DC. Aucune date de sortie n’a été communiquée. Si on est sûr que l’actrice Gal Gadot reviendra dans la peau de Diana Prince alias Wonder Woman, nous n’en savons pas plus concernant ce deuxième volet. D’après certaines rumeurs, l’action devrait se dérouler pendant la Guerre Froide.



