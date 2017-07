La suite de Wonder Woman sortira en décembre 2019

Quelques jours après avoir confirmé que Wonder Woman aurait bien droit à un second film sur grand écran, le studio Warner en a annoncé ce mardi la sortie. Wonder Woman 2 sortira ainsi en décembre 2019.

À l’occasion de la Comic Con qui se déroulait ce week-end à San Diego, au Texas, Warner Bros a exposé son agenda pour les années à venir en matière de films de super-héros adaptés des licences DC Comics. Si le studio a ainsi rappelé une partie de ses prochains films, comme Shazam, Suicide Squad 2, Justice League Dark, Green Lantern Corps, The Batman ou Wonder Woman 2, sans toutefois indiquer la date de sortie de ce dernier lors de la conférence.

C’est finalement ce mardi que le studio a indiqué que l’on pourrait attendre Wonder Woman 2 pour le 13 décembre 2019 aux États-Unis. Une date de sortie qui se veut relativement proche, sans nul doute afin de pouvoir profiter dès que possible de la vague qu’a suscitée le premier volet à sa sortie. Au box-office, Wonder Woman a ainsi engrangé plus de 780 millions de dollars de recette depuis début janvier, et a reçu 92 % de critiques favorables, comme l’indique le site Rotten Tomatoes.

La suite de Wonder Woman n’a pas encore trouvé de réalisateur. On ignore si Patty Jenkins, en charge du premier film, sera à nouveau de la partie. Le second volet ne devrait pas se dérouler au cours de la Première Guerre mondiale, mais durant la guerre froide, dans les années 1980.

