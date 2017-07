Wonder Woman 2 devrait se dérouler dans les années 80

Tandis que Wonder Woman bat absolument tous les records pour un film DC (le film a récolté 745 millions de dollars au niveau mondial), une suite est d'ores et déjà programmée. On vient d'en apprendre un peu plus sur ce film : l'histoire devrait se passer durant les années 80. Et Steve Trevor pourrait même y faire une apparition.



L'information nous vient du site Screenrant, qui est parvenu à soutirer quelques informations de la production. L'histoire de Wonder Woman 2 se déroulerait dans les années 80, époque au cours de laquelle l'Amazone devrait combattre l'Union soviétique. S'il ne fait aucun doute que Gal Gadot reprendra son rôle, selon la même source, Chris Pine devrait être lui aussi de retour pour incarner Steve Trevor.



[Alerte spoiler]

On ignore cependant comment Steve Trevor sera introduit dans le film. Fera-t-il une apparition sous forme de flashback ? S'agira-t-il en réalité de l'un de ses descends ? Ou bien sa disparition à la fin de Wonder Woman n'était-elle qu'un subterfuge ?

[fin de l'alerte spoiler]



Aucune date de tournage de Wonder Woman 2 n'a pour l'instant été annoncée. Patty Jenkins, réalisatrice du premier volet, n'a pas encore confirmé sa présence à la réalisation du second opus. Elle serait actuellement en pleines négociations avec Warner.