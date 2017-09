Wonder Woman 2 : la suite avec la même réalisatrice

On savait déjà depuis plusieurs mois que Warner préparait une suite à Wonder Woman. Cependant, on ignorait jusqu’à ce lundi qui réaliserait ce deuxième opus. Finalement, selon les informations du site Variety, la réalisatrice Patty Jenkins sera bien à nouveau derrière la caméra.

En juin dernier, deux semaines après la sortie du premier film, le studio Warner Bros a confirmé qu’un second volet était prévu au cinéma pour les aventures de Wonder Woman. Si l’on a appris rapidement que Gal Gadot serait de retour ou que cette suite se passerait dans les années 1980, on ignorait jusque-là si la réalisatrice du premier film, Patty Jenkins, se chargerait à nouveau de la mise en scène, en plus du scénario pour lequel elle était déjà impliquée.

Finalement, le site Variety, spécialisé dans l’actualité du cinéma, a mis fin au suspense ce lundi en annonçant que « Patty Jenkins a conclu un accord pour réaliser la suite du succès de l’été, Wonder Woman ». D’après le site Deadline, la confirmation se serait fait attendre en raison des négociations financières entre Patty Jenkins et le studio Warner : « Jenkins attend d’être payée bien plus, autant que ce qu’un homme réalisateur toucherait après un si gros succès au box-office ». En effet, Wonder Woman est le plus gros succès d’un film DC Comics au box-office aux États-Unis avec 440 millions de dollars d’entrées, contre 330 millions pour Batman v Superman.

La suite de Wonder Woman est prévue pour une sortie en salles le 13 décembre 2019 aux États-Unis. L’intrigue devrait se dérouler cette fois au cours de la guerre froide.

