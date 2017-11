Agressions sexuelles : Gal Gadot menacerait de lâcher Wonder Woman

Suite aux nombreuses accusations de harcèlement, de violences sexuelles et de viols dans l’industrie cinématographique américaine, la comédienne Gal Gadot aurait annoncé qu’elle se retirerait des films de super-héros DC Comics si le réalisateur et producteur Brett Ratner restait producteur de la franchise.

Depuis les premières révélations sur l’affaire Weinstein, de nombreux autres comédiens, réalisateurs et producteurs ont été accusés à leur tour de harcèlement ou d’agressions sexuelles. C’est notamment le cas de Brett Ratner. Le 1er novembre dernier, six femmes ont pris la parole dans le Los Angeles Times, accusant le réalisateur de X-Men l’Affrontement Final de harcèlement sexuel et de viol. Des accusations rejetées par l’intéressé qui s’est défendu par la voix de son avocat.

Cependant, il semblerait que les déclarations différentes comédiennes aient finalement un impact, notamment grâce à la voix de Gal Gadot. L’interprète de Wonder Woman au cinéma aurait ainsi menacé de quitter les films DC Comics produits par le studio Warner Bros si Brett Ratner y était toujours associé. Le réalisateur est en effet un des producteurs des films de super-héros du studio Warner par l’intermédiaire de sa boîte de production RatPac Entertainment. Selon les informations du site spécialisé Page Six, Gal Gadot « ne veut pas que le succès de la franchise Wonder Woman bénéficie à un homme accusé d’agressions sexuelles ». D’après une source interne du studio Warner, « Gadot affirme qu’elle ne signera pas pour une suite à moins que Warner Bros ne rachète les droits de Brett Ratner et se débarrasse de lui ». Interrogée par Vanity Fair, Gal Gadot a refusé de confirmer ces éléments ou de les infirmer.

Dans l’hypothèse où les informations de Page Six sont avérées, on imagine mal comment Warner Bros ne pourrait pas prendre le parti de Gal Gadot. La comédienne est devenue, en deux films, le visage de Wonder Woman à l’écran, et a permis au studio de toucher plus de 800 millions de dollars au box-office dans le monde, quasiment autant que Batman v Superman.

La suite de Wonder Woman sortira en salles en décembre 2019. Derrière la caméra, on retrouvera la réalisatrice Patty Jenkins. Le film racontera encore une fois le passé de la super-héroïne, s’attardant cette fois sur la guerre froide, durant les années 1980.