X-Files : une bande-annonce pour la 11e (et dernière ?) saison

La série X-Files, revenue l'an passé pour une 10e saison, refera un nouveau tour de piste l'année prochaine. En attendant que la 11e saison ne soit donc dévoilée, la Fox nous offre une première bande-annonce, dans laquelle il est davantage question des petits hommes gris que dans la saison précédente.



Entre X-Files et les extraterrestres, c'est une vieille histoire. Seulement voilà : si les fans ont été déçus l'année dernière par la 10e saison, c'est en partie dû à leur absence quasi totale des différents épisodes. Mais si la série laissait beaucoup trop de questions en suspens, cela laissait bien évidemment présager une nouvelle saison. Toutes ces interrogations devraient trouver leurs réponses l'année prochaine dans la 11e saison, comme le montre la bande-annonce que vient de dévoiler la Fox. Mulder et Scully semblent être confrontés à une menace extraterrestre qui dépasse tout ce qu'ils ont pu connaître jusqu'alors. L'occasion de revoir également l'homme à la cigarette, qui se montre toujours mystérieux et inquiétant.

X-Files : la bande-annonce de la saison 11.

Contrairement à la 11e saison, qui ne comptait que 6 épisodes, les fans profiteront cette fois de 10 épisodes. La série sera diffusée en 2018 aux États-Unis. Aucune date de programmation en France n'a encore été annoncée, mais il ne fait aucun doute que M6 est déjà dans les starting-blocks.



Cette nouvelle saison pourrait bien être en réalité la dernière, puisque l'actrice Gillian Anderson a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne souhaitait pas rempiler pour une 13e saison.

>> Le top 25 des séries TV pour les vrais geeks