X-Files : ça y est, on connaît la date de diffusion de la saison 11

Voilà sept mois déjà que l'on sait que la série X-Files va rempiler pour un tour. Mais on ignorait encore quand exactement serait diffusée la nouvelle saison des enquêtes paranormales de Mulder et Scully. C'est désormais chose faite, puisque la Fox vient d'officialiser la date de programmation de la saison 11.



C'est le 3 janvier 2018 à 20h00 que sera diffusée la nouvelle saison de X-Files sur la chaîne de la Fox. Cette nouvelle saison comptera 10 épisodes. Selon Entertainment Weekly, elle n'est pas intitulée « saison 11 » par la Fox, mais est mentionnée comme étant le « second chapitre de la série d'événements de X-Files » (la saison 10 n'était pas non plus intitulée en tant que telle). Cette nouvelle saison pourrait bien être la dernière, puisque Gillian Anderson, qui incarne l'agent Dana Scully, a laissé entendre qu'il s'agirait pour elle de son dernier tout de piste. Néanmoins, les rumeurs concernant d'autres saisons, ou d'autres « chapitres » puisqu'il s'agit de la dénomination adoptée par la Fox, vont bon train.



Cette saison de 10 épisodes permettra de retrouver des têtes bien connues des fans, comme Walter Skinner (Mitch Pileggi), l'homme à la cigarette (William B. Davis), Monica Reyes (Annabeth Gish), l'agent Liz Einstein (Lauren Ambrose) ou encore l'agent Kyd Miller (Robbie Amel). La série est toujours écrite par Chris Carter, qui œuvre sur X-Files depuis son commencement en 1993.