Xbox One : fraguer à la souris, c'est pour bientôt !

Xbox One X - Project Scorpio EditionDepuis des années Microsoft promet d’ajouter le support du clavier et de la souris à la Xbox One. A l’occasion de la PAX West, Mike Ybarra, vice-président de la division Xbox, a annoncé que les premiers jeux compatibles avec ce combo seront « très bientôt » disponibles.

L’utilisation de ces périphériques à l’intérieur des jeux sera laissée à la discrétion des développeurs. Néanmoins, Microsoft ne veut en aucun cas que ce soit systématique, mais plutôt réfléchi et pertinent. Le constructeur veillera au grain.

Le plus gros écueil concerne le multijoueur. Il sera très facile de creuser l’écart entre un joueur manette et un autre clavier/souris. A l’instar du PC, ce dernier peut manœuvrer plus rapidement dans un FPS, par exemple. Dans l’idée, Microsoft préfèrerait que les développeurs ne permettent aux joueurs de n’affronter que ceux utilisant le même contrôleur. De fait, la balance conserverait son parfait équilibre et ne grèverait pas ceux qui continuent de jouer à la manette.



Microsoft a déjà expérimenter ces périphériques sur Xbox One via Gears of War 4 et Minecraft, mais sans mettre la fonction à disposition du public. Mike Ybarra conclut en avançant que « les premiers jeux Xbox One à supporter un clavier et/ou une souris sortiront bientôt. Ce n'est pas à moi de les annoncer, mais vous les connaîtrez bientôt. Ce sera ensuite aux développeurs de choisir si proposer ce type de contrôles sur leurs jeux est pertinent ou non. »