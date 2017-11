Microsoft dévoile la liste des jeux optimisés Xbox One X pour la sortie de la console

À quelques heures de la sortie de la Xbox One X, Microsoft vient de publier une liste officielle des jeux tirant parti de la console. Si d'autres titres viendront s'ajouter à ce tableau par la suite, ceux listés ici sont d'ores et déjà disponibles par le biais de mises à jour.



C'est demain que sera disponible officiellement la Xbox One X, la toute nouvelle console 4K de Microsoft. Lors de nos tests qui remontent à la semaine dernière, les jeux exploitant les possibilités technologiques de l'appareil faisaient cruellement défaut. Microsoft et les éditeurs ont mis les bouchées doubles et voilà qu'un très grand nombre de titres ont été ajoutés la liste à quelques heures de la sortie de la console. Nous avons effectivement constaté, sur les titres que nous possédons (Quantum Break, Rise of the Tomb Raider et surtout Forza Motorsport 7), quelques améliorations bien visibles. Les mises à jour se font automatiquement, mais peuvent nécessiter plusieurs dizaines de Go supplémentaires sur la console.



Voici donc le listing complet des jeux améliorés pour la Xbox One X :

Ashes Cricket L.A. Noire

Assassin’s Creed Origins

Mantis Burn Racing

Call of Duty: WWII

Marvel vs. Capcom: Infinite

Crossout

Morphite

Danger Zone

Need for Speed Payback

Dead Rising 4

Outlast 2

Diablo III: Reaper of Souls - Ultimate Evil Edition

Path of Exile Disneyland Adventures

Portal Knights EA Sports FIFA 18

Project CARS 2 EA Sports Madden NFL 18

Quantum Break

EA Sports NBA Live 18

Rise of the Tomb Raider F1 2017

Rush: A Disney Pixar Adventure

Fallout 3

Sonic Forces

Farming Simulator 17

Super Lucky’s Tale

Forza Motorsport 7

Super Night Riders

Gears of War 4

The Elder Scrolls IV: Oblivion

GRIDD: Retroenhanced

Titanfall 2

Halo 3

Transcripted

Halo 5: Guardians

World of Tanks

Halo Wars 2

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Killer Instinct





Commercialisée 499 euros, la Xbox One X est actuellement la console la plus chère, mais aussi la plus puissante du marché. La console sort près d'un an après la PS4 Pro, capable elle aussi de gérer des jeux en 4K, mais pas en 60 FPS (contrairement à la Xbox One X). Laquelle des deux consoles parviendra à s'imposer sous le sapin chez les plus hardcore gamers, sachant que la PS4 Pro est vendue 100 euros de moins ? Réponse dans moins de deux mois...