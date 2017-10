X-Force : tournage prévu fin 2018 et Cable au casting de 4 films

Josh Brolin, qui incarnera le personnage de Cable dans le prochain Deadpool 2, s'est récemment confié au site Collider sur l'avenir de son personnage. L'acteur a notamment révélé la prochaine date de tournage du film X-Force et a donné quelques détails sur le contrat qui le lie désormais à la 20th Century Fox.



C'est le 30 mai 2018 que sortira dans les salles obscures le film Deadpool 2. Si les fans s'impatientent du retour du mercenaire, ils attendent également de pied ferme la venue d'un nouveau personnage : le mutant Cable. Interprété par l'acteur Josh Brolin, le personnage est en fait le fils de Cyclope et de Madelyn Prior (un clone de Jean Grey). Tout du moins dans les comics, car au cinéma, on ignore encore quelles seront ses origines exactes. La Fox a cependant des plans bien précis pour le personnage, puisque Josh Brolin a récemment déclaré à Collider qu'il a signé au total pour quatre films mettant en scène le personnage Cable. On en connaît deux avec certitude : Deadpool 2 et X-Force. Les deux autres restent donc pour l'instant bien mystérieux. Un Deadpool 3 et un X-Force 2 sont-ils déjà dans les cartons ? Ou un film entièrement dédié à Cable est-il envisagé ?



Josh Brolin en a également profité pour révéler que le tournage de X-Force aurait lieu entre fin 2018 et début 2019. Concrètement, cela signifie que le film devrait sortir au premier semestre 2020. Si vous ne connaissez pas encore X-Force, retenez qu'il s'agit d'une équipe de super-héros chargée d'effectuer le sale boulot, et qui devrait compter dans ses rangs Cable, Deadpool, Domino (présente également au casting de Deadpool 2) et peut-être même l'intrépide X-23, que l'on a pu voir dans Logan cette année.